Der Ratsvorsitzende der EKD: Heinrich Bedford-Strohm. Quelle: Daniel Karmann/dpa

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) appelliert an Missbrauchsopfer in protestantischen Einrichtungen, ihre Fälle den zuständigen Stellen zu schildern.



Am Rande der EKD-Jahrestagung sagte der Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm dem Radiosender Bayern 2, er bitte diejenigen, "die solche schlimmen Erfahrungen gemacht haben, sich bei uns zu melden, sodass wir handeln können." Man wolle unter anderem wissen, bei welchen Konstellationen die Gefahr sexuellen Missbrauchs wachse.