Evangelische Kirche im Rheinland.

Quelle: Martin Gerten/dpa

Die Evangelische Kirche will mit einer Art Quotenregelung dafür sorgen, dass junge Erwachsene an Entscheidungen der Institution beteiligt werden. Auf der Tagung der Synode ab dem 10. November in Dresden stehe dazu ein Gesetzesbeschluss auf der Tagesordnung. Das sagte die Präses der Synode, Irmgard Schwaetzer. Die Synode ist das Kirchenparlament der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).



Ziel sei es, dass knapp ein Fünftel der Synodalen junge Erwachsene im Alter zwischen 20 und 30 Jahren sind.