Evangelischer Kirchentag 2017 in Berlin.

Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Bei der evangelischen Kirche in Niedersachsen hat es in den 50er bis 70er Jahren über 100 Missbrauchsfälle gegeben, überwiegend in Diakonieeinrichtungen. Dies sagte der Braunschweiger Landesbischof Christoph Meyns.



Die Zahlen sind zumindest kirchenintern bekannt. Die Evangelische Kirche (EKD) hatte bundesweit ein systematischeres Bekämpfen von Missbrauch angekündigt. Die meisten Fälle ereigneten sich in den 50er, 60er und 70er Jahren. Bei einem Großteil handelt es sich um Heimkinder.