Rekowski ruft zu Gottvertrauen auf. Quelle: Bernd Thissen/dpa

Zu Weihnachten hat der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, die Menschen zu Gottvertrauen aufgerufen. "Das Christfest heißt: Unsere Welt ist kein gottverlassener Ort. Gott lässt uns nicht allein", sagte er in einer Video-Weihnachtsbotschaft im Internet.



Weiter verkündete Rekowski: "Gott ist nahe." Mit zahlreichen Gottesdiensten feiern die evangelischen und katholischen Christen in ganz Deutschland an Heiligabend Weihnachten.