Christoph Hey von Ärzte ohne Grenzen (links) und EKD-Ratsvorsitzender Heinrich Bedford-Strohm

Quelle: dpa

Schon der Kirchentag im Juni in Dortmund hatte in einer Resolution gefordert, ein eigenes Schiff zu schicken. Jetzt stellten sich auch die EKD und die Landesbischöfe hinter das Vorhaben. Noch nie, sagte Bedford-Strohm, habe er so viele positive Reaktionen auf diesen Plan bekommen.



Kritiker gebe es auch, mit denen wolle man nun offen diskutieren. Dabei gehe es aber nicht nur um ein Symbol. Es gehe um den diakonischen Auftrag der Kirche: Sie habe die Pflicht, Menschen in Not "zu unterstützen und zu helfen". Derzeit werden die auf dem Mittelmeer aus Seenot Geretteten in der Regel wieder zurück in die Auffanglager nach Libyen gebracht. "Das ist absolut unverantwortlich", sagte Bedford-Strohm.