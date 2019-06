Vom 19. bis 23. Juni ist in Dortmund der 37. Deutsche Evangelische Kirchentag. Das diesjährige Motto ist "Was für ein Vertrauen". Jede Veranstaltung habe etwas mit diesem Vertrauen zu tun, erklärt Kirchentagspräsident Hans Leyendecker. "Mit dem Vertrauen auf Gott, mit der Frage nach dem Vertrauen in der Kirche, in Gesellschaft und Politik und mit dem Vertrauen in unsere Zukunft." So solle ein Zeichen gegen die Spaltung und Polarisierung der Gesellschaft gesetzt werden. Erwartet werden 100.000 Besucher in Dortmund. Die Veranstalter gehen davon aus, dass mehr als 30 Prozent der Besucher jünger als 30 Jahre sein werden.