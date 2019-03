Manfred Weber ist CSU-Europapolitiker.

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Rund drei Wochen vor dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU mahnt der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, London zur Eile bei den Brexit-Beschlüssen. "Die Zeit läuft, die britische Politik muss jetzt ganz schnell Klarheit schaffen, was sie eigentlich will - am besten schon in den kommenden Tagen", sagte der CSU-Politiker der "Welt am Sonntag". Seiner Ansicht nach sollte der Austritt wie geplant am 29. März erfolgen. Eine Verschiebung in den Mai oder Juni sei nur aus "technischen Gründen" denkbar, sagte er - ohne Details zu nennen.