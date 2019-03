Manfred Weber ist CSU-Europapolitiker.

Rund drei Wochen vor dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU mahnt der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, London zur Eile bei den Brexit-Beschlüssen. "Die Zeit läuft, die britische Politik muss jetzt ganz schnell Klarheit schaffen, was sie eigentlich will", sagte der CSU-Politiker der "Welt am Sonntag".



Laut Weber sollte der Austritt wie geplant am 29. März erfolgen. Eine Verschiebung in den Mai oder Juni sei nur aus "technischen Gründen" denkbar.