Manfred Weber (l.) und Viktor Orbán. Archivbild

Quelle: Szilard Koszticsak/MTI/dpa

Der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) zur Europawahl, Manfred Weber (CSU), will den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban in Budapest besuchen, um einen Bruch in der EVP-Fraktion noch abzuwenden. In der EVP gibt es Bestrebungen, Orbans Partei Fidesz wegen nationalistischer und EU-kritischer Positionen auszuschließen.



Weber sagte der "Welt am Sonntag", er wolle versuchen, Orban klar zu machen, dass "er sich derzeit auf dem Weg aus der EVP hinaus befindet".