EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU) für neue Überprüfung.

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Die Abgasgrenzwerte in Europa müssen nach Ansicht des Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, auf den Prüfstand. "Es macht Sinn, sich die Grenzwerte noch einmal erläutern zu lassen und über eine Revision nachzudenken", sagte der CSU-Vize nach einer Sitzung des Parteivorstandes in München.



Dafür sei zunächst einmal die Expertise der Wissenschaft gefragt. Weber betonte, er würde sich in Europa mehr Abstimmung bei Anwendung der Grenzwerte wünschen.