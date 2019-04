EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU).

Quelle: Nicolas Armer/dpa

EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber hat eine neue Abstimmung der britischen Bevölkerung nicht ausgeschlossen. "Wenn das Parlament nicht in der Lage ist, Lösungen zu finden, dann ist klar, dass die Bürger in einer Demokratie wieder neu abstimmen müssen", sagte Weber.



Die Entwicklung in Großbritannien zeige mit aller Klarheit, was es bedeute, Populisten zu folgen. Europa dürfe diesem Weg nicht folgen. Das britische Parlament hatte gestern die Brexit-Vereinbarung zum dritten Mal abgelehnt.