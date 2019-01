Die Exporte gingen im Dezember um 4,4 Prozent zurück.

Quelle: Yu Fangping/SIPA Asia via ZUMA Wire/dpa

Der Zollstreit mit den USA und das langsamere Wirtschaftswachstum haben den chinesischen Außenhandel am Jahresende stark belastet. Die in US-Dollar gemessenen Exporte gingen im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,4 Prozent zurück, wie die Regierung in Peking mitteilte. Die Importe verringerten sich noch stärker um 7,6 Prozent.



Die Bilanz für das Gesamtjahr war dagegen weniger trübe: Die Ausfuhren stiegen um knapp zehn Prozent, die Einfuhren erhöhten sich um knapp 16 Prozent.