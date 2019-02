Michael Cohen war viele Jahre Anwalt von Donald Trump.

In einer mit Spannung erwarteten Anhörung will sich Michael Cohen, langjähriger Anwalt von US-Präsident Donald Trump, den Fragen von Abgeordneten im Kongress stellen. Es wird erwartet, dass der 52-Jährige dabei Vorwürfe gegen seinen früheren Chef bekräftigen wird.



Cohen, der über ein Jahrzehnt für Trump arbeitete, ist eine zentrale Figur in mehreren Affären um den Präsidenten. Am Dienstag hatte sich Cohen hinter verschlossenen Türen vor dem Geheimdienstausschuss des Senats geäußert.