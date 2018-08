Zudem nehme die Gefahr einer Abspaltung der Türkei von der NATO zu. Ein Zeichen "für das Abdriften Ankaras in eine ungewisse Richtung" seien bereits die milliardenschweren neuen Investitionszusagen aus Katar. Auch der Kauf russischer Raketenabwehrsysteme durch die Türkei sei "ein Alarmzeichen". Gabriel warnte, "nationalistische Kräfte" in der Türkei könnten "wie in Iran und Nordkorea nach der Atombombe greifen, um sich unangreifbar zu machen".