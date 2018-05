Sigmar Gabriel soll nun auch Gastdozent an der Uni Harvard werden Quelle: Georg Ismar/dpa

Der ehemalige SPD-Chef und Außenminister Sigmar Gabriel wird Gastdozent an der amerikanischen Elite-Universität Harvard. Wie sein Wahlkreisbüro mitteilte, werde er im Herbst drei Wochen in Harvard tätig sein und Vorträge halten und mit Studenten und Politikern diskutieren.



Gabriel bezeichnete die Einladung als Ehre und Privileg. "Die Harvard-Universität gehört für mich zu den interessantesten Orten, an denen sich kritische Köpfe mit den Herausforderungen der Weltpolitik auseinandersetzen."