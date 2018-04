Joschka Fischer lässt sein Thema nicht los: der Zusammenhalt in Europa in Zeiten der Krise. Er hat sich morgens um zehn unter die Zuhörer eines Vortrags der Präsidentin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, gemischt. Sie ist in Berlin, um im Auditorium Friedrichstraße einen Vorschlag zu machen, der es in sich hat. Sie schlägt zur besseren Abfederung von künftigen Krisen einen "Schlechtwetterfonds" der Euro-Staaten vor, in den Deutschland elf Milliarden Euro pro Jahr einzahlen soll.