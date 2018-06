Ringo Starr und seine All-Starr Band in Flensburg. Quelle: Markus Scholz/dpa

Ex-Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr und seine All-Starr Band sind in Flensburg von rund 3.500 Fans gefeiert worden. Dort gaben Starr und seine Band das erste von vier Deutschlandkonzerten zum Besten. Zu den "All Stars" gehören etwa Gregg Rolie (Santana), Colin Hay (Men at Work), Steve Lukather (Toto) und Graham Gouldmann (10cc).



Die Musiker performten Songs aus Starrs Solokarriere aber auch Hits ihrer Bands wie "Yellow Submarine", "Roseanna"; "Land Down Under" oder "Black Magic Woman".