Stefan Heidenreich ist laut hkp-Studie der Spitzenverdiener 2018

Spitzenverdiener war demnach der zum Jahresende ausgeschiedene langjährige Beiersdorf-Chef Stefan Heidenreich mit einer Gesamtvergütung von 23,45 Millionen Euro. Dabei machte sich vor allem die Auszahlung mehrjähriger Boni bemerkbar. So viel hat noch kein Dax-Chef in einem Jahr verdient.



Ebenfalls dank der Auszahlung langfristiger Boni hat die Nummer zwei, Allianz-Chef Oliver Bäte, sein Gehalt mehr als verdoppelt. Nach dieser Berechnungsmethode folgte Allianz-Lenker Bäte mit 10,33 Millionen Euro auf Heidenreich. SAP-Chef Bill McDermott, zweimal in Folge die Nummer eins, rutschte unter die Zehn-Millionen-Marke und damit auf Rang drei. Damit haben nur zwei amtierende Dax-Vorstandschefs 2018 einen zweistelligen Millionenbetrag kassiert, ein Jahr zuvor waren es noch fünf.