Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck. Archivbild

Ex-Bundespräsident Joachim Gauck hat vor einer Spaltung der Gesellschaft gewarnt. "Es gibt in fast allen Schichten eine Flucht in Gefühle der Ohnmacht und Resignation", sagte er während einer Preisverleihung. Während die einen den Wandel der Gesellschaft als Chance sähen, werde er von den anderen als Bedrohung empfunden.



Die Friedrich-Naumann-Stiftung hatte den 78-Jährigen in Frankfurt am Main für seinen "langjährigen, herausragenden Einsatz für die Freiheit" mit einem Preis gewürdigt.