Joachim Gauck. Archivbild

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck ist vor dem Ostsee-Bad Wustrow (Mecklenburg-Vorpommern) mit einem kleinen Segelkutter gekentert. Wie das Bundeskriminalamt bestätigte, ist der 79-Jährige aus dem Wasser gerettet worden. "Herr Gauck ist unverletzt und wohlauf", sagte eine Sprecherin.



Das Seenotrettungsboot "Barsch" barg ihn aus dem Bodden. Das Personenschutzkommando von Gauck war an Land vor Ort, bestätigte das BKA. Gauck ist in Rostock geboren und in Wustrow aufgewachsen.