Ex-Bundeswirtschaftsminister Werner Müller (71) wird aus gesundheitlichen Gründen seine Ämter abgeben. Er werde sein Amt als Vorstandsvorsitzender der RAG-Stiftung und seine Mandate in den Aufsichtsräten der Evonik Industries AG, der RAG AG und der Deutschen Steinkohle AG zum 24. Mai 2018 niederlegen, teilte er mit.



"Meine schwere Erkrankung erlaubt es mir leider nicht mehr, meinen Verpflichtungen in der Stiftung und in den Aufsichtsräten weiter nachzukommen", heißt es in Müllers Erklärung.