Ex-CSU-Chef Theo Waigel.

Der ehemalige CSU-Chef Theo Waigel hat die Union vor einem Rechtskurs gewarnt. "Die Geschichte zeigt, wer am rechten Rand punkten will, verliert in der Mitte und links von der Mitte", schrieb Waigel in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung".



CDU und CSU seien dann am erfolgreichsten gewesen, "wenn sie einem geläuterten Nationaldenken Raum gaben und sich gleichzeitig entschieden gegen nationalistische, restaurative Tendenzen gewandt haben", so der frühere Bundesfinanzminister.