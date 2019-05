Julian Assange flüchtete 2012 in die Botschaft von Ecuador.

Quelle: Victoria Jones/PA Wire/dpa

Wikileaks-Gründer Julian Assange hat sich nach Angaben eines ehemaligen Diplomaten während seines Exils in der ecuadorianischen Botschaft in London nicht - wie mehrfach behauptet - daneben benommen.



Es stimme nicht, dass Assange nicht reinlich gewesen sei, sich nicht um seine Katze gekümmert oder gar Exkremente an die Wände geschmiert habe, sagte der frühere Konsul der Landesvertretung, Fidel Narvaez, Sky News. Das Verhältnis zu allen Angestellten der Botschaft sei respektvoll gewesen.