Die Sicherheitsvorkehrungen am Gericht in New York sind hoch. Quelle: Mark Lennihan/AP/dpa

Rund zwei Jahre nach der Auslieferung in die USA hat in New York der Prozess gegen den mexikanischen Drogenboss Joaquin "El Chapo" Guzman angefangen. Das Gericht begann damit, zwölf Geschworene auszusuchen, die aus Sicherheitsgründen anonym über Guzmans Schicksal entscheiden sollen.



Der eigentliche Prozessauftakt mit den Eröffnungsplädoyers ist für Dienstag in einer Woche (13. November) geplant. Das Verfahren wird nach Einschätzung von Richter Brian Cogan mehrere Monate dauern.