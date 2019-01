Auch Karsten Mühlenfeldt ist gegen eine Tegel-Schließung.

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Der frühere Berliner Flughafenchef Karsten Mühlenfeld hat sich dafür ausgesprochen, den Flughafen Tegel parallel zum künftigen Hauptstadt-Airport BER in Betrieb zu lassen. "Die zwei Startbahnen am BER geben die Kapazität niemals her, die in Berlin nötig ist", sagte Mühlenfeld. Auch Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte angeregt, eine Offenhaltung zu prüfen.



Beschlossen ist, dass Tegel ein halbes Jahr nach der für Oktober 2020 geplanten Eröffnung des neuen Flughafens in Schönefeld schließt.