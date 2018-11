Basler plant rund 20 Auftritte mit der etwa zweistündigen Show.

Quelle: Oliver Dietze/dpa

Mit einer Mischung aus Anekdoten und kernigen Sprüchen hat Ex-Fußballprofi Mario Basler in Kaiserslautern seine Bühnentour "Basler ballert" gestartet. Der 49-Jährige kultivierte vor allem sein Image als unangepasster Kicker in der Welt des Leistungssports. "Ich war ein wenig ein anderer Fußballer", sagte Basler und erzählte von manch durchgemachter Nacht vor Spielen.



Bis April 2019 plant Basler rund 20 Auftritte mit der etwa zweistündigen Show, auch in Hamburg, Berlin und München.