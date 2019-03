Eine Folge des Weinstein-Skandals war die #MeToo-Debatte. Immer mehr Frauen brachen ihr Schweigen - weltweit, auch in Deutschland. Es ging um Vorwürfe gegen den Schauspieler Dieter Wedel, der die Anschuldigungen vehement zurückwies - aber auch um sexuelle Belästigung im Alltag, etwa am Arbeitsplatz. ZDFzoom hat sich #MeToo in einer Dokumentation gewidmet: "Zwischen Anmache und Machtmissbrauch" - hier in voller Länge.