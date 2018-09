Sami A. will die Abschiebung gerichtlich verhindern. Archiv Quelle: Arne Dedert/dpa

Der in Abschiebehaft sitzende Ex-Leibwächter des getöteten Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden wehrt sich vor Gericht gegen die Rückführung in sein Heimatland Tunesien. Sami A. wolle in einem Eilverfahren erreichen, dass das vom BAMF aufgehobene Abschiebungsverbot wieder in Kraft gesetzt werde. Das sagte ein Sprecher des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen.



Sami A. sitzt seit Montag in Abschiebehaft. Er bestreitet, zeitweilig der Leibgarde des Al-Kaida-Anführers Osama bin Laden angehört zu haben.