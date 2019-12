Ermittlern zufolge kam es von April 2008 bis Juni 2010 in der Belegschaft zu mindestens 18 Selbstmorden und 13 Suizid-Versuchen. Bei dem Unternehmen habe ein "Management durch Terror" geherrscht, schrieb ein Mitarbeiter Medien zufolge in seinem Abschiedsbrief. Mit Druck und Zwangsversetzungen sollen die ehemaligen Manager versucht haben, einen nötigen Stellenabbau auf die Angestellten zu übertragen, so die Vorwürfe. France Télécom hatte mehrere Tausend Stellen gestrichen.