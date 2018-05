Werner Stumpfe ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Quelle: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa

Der langjährige Metall-Arbeitgeberpräsident Werner Stumpfe ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger würdigte Stumpfe als "beeindruckende Persönlichkeit". Stumpfe sei ein geschätzter Ratgeber gewesen, sagte NRW-Metall-Arbeitgeberchef Luitwin Mallmann.



Stumpfe war 1937 in Schlesien geboren und lebte zuletzt in Düsseldorf. Er stand als einziger Gesamtmetall-Präsident von 1985 bis 1991 und von 1996 bis 2000 zweimal an der Spitze des Arbeitgeberverbandes.