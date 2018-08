Ich stelle mir vor, dass man tatsächlich kleine Städte mit festen Gebäuden installiert, wo es sich tatsächlich - zumindest eine Zeit lang – lohnt auf dem Wege sich aufzuhalten, weil man dort einfach zur Ruhe kommen kann. Und in dieser Ruhephase kann man dann mit Angeboten vielleicht auch davon abgehalten werden, weiter wandern zu wollen. Dirk Niebel

Niebel: Man muss die Menschen lenken. Das heißt durch Grenzschutzmaßnahmen steuert man Bewegung. Und das muss gar nichts Martialisches sein; es reicht vielleicht, wenn sie einfach irgendwo ein Schild aufstellen zum nächsten Gesundheitspunkt, oder zur nächsten Verpflegungsausgabe oder zur nächsten Wasserausgabe. Was Sie beschreiben ist ja nicht das, was ich mir vorstelle. Sie beschreiben den Status Quo, den Ist-Zustand mit teilweise wirklich wilden Lagern, teilweise menschenunwürdigen Situationen, von Kriminalität und Brutalität geprägt. Und Sie beschreiben da, wo internationale Organisationen zuständig sind, eine Notfall-Situation, also klassische Flüchtlingslager mit Zelten und ähnlichem. Was ich mir vorstelle ist etwas anderes. Ich stelle mir vor, dass man tatsächlich kleine Städte mit festen Gebäuden installiert, wo es sich tatsächlich - zumindest eine Zeit lang – lohnt auf dem Wege sich aufzuhalten, weil man dort einfach zur Ruhe kommen kann. Und in dieser Ruhephase kann man dann mit Angeboten vielleicht auch davon abgehalten werden, weiter wandern zu wollen. Und es gibt da Konzepte, die Bundesregierung kennt diese Konzepte. Die Europäische Union kennt diese Konzepte. Und auch die Vereinten Nationen kennen diese Konzepte. Das Problem ist bloß, dass keiner sich durchringt, das Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen ‚Ich setz jetzt den Hut auf und organisiere das’.