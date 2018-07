Im Mai 2017 verlor die SPD mit Albig die Landtagswahl. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Schleswig-Holsteins Ex-Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) hat gut ein halbes Jahr nach seiner Wahlniederlage einen neuen Job als Lobbyist gefunden. Der 54-Jährige fängt am 1. Januar als Unternehmens-Repräsentant der DHL-Gruppe in Brüssel an. "Wir ziehen nach Brüssel", sagte Albig. Sein offizieller Titel lautet "Vice President Corporate Representation Brussels".



Albig führte von 2012 bis 2017 in Schleswig-Holstein eine Koalition aus SPD, Grünen und der Partei der dänischen Minderheit SSW.