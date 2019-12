Ahmet Davutoglu war bis 2016 Ministerpräsident. Archivbild

Drei Monate nach seinem Austritt aus der türkischen Regierungspartei AKP will der ehemalige Ministerpräsident Ahmet Davutoglu seine neue Partei präsentieren. Am Freitag wolle Davutoglu in Ankara Name und Programm der Partei bekanntgeben, sagte ein Sprecher.



Davutoglu war im September aus der islamisch-konservativen AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan ausgetreten. Es sei sowohl eine "historische Verantwortung als auch eine Notwendigkeit", eine "neue politische Bewegung aufzubauen", sagte er damals.