Das Verfahren gegen Can Dündar wurde ausgesetzt.

Quelle: Arne Dedert/dpa

Führende Ex-Mitarbeiter der regierungskritischen türkischen Zeitung "Cumhuriyet" müssen nach einem gescheiterten Berufungsverfahren ins Gefängnis. Insgesamt acht Personen würden "innerhalb weniger Tage" in Haft sein, sagte ihr Anwalt Abbas Yalcin. Die meisten der Verurteilten müssen demnach wegen "Unterstützung von Terrororganisationen" zwischen ein und drei Jahren in Haft.



Das Verfahren gegen Ex-Chefredakteur Can Dündar, der im Exil in Deutschland lebt, wird separat fortgesetzt.