Als Chef von Renault und der Allianz des französischen Konzerns mit dem Autobauer Nissan war Ghosn jahrelang einer der mächtigsten Top-Manager in der Autoindustrie - bis der 64-Jährige Mitte November plötzlich am Flughafen Tokio festgenommen wurde. Nissan wirft Ghosn vor, sein Einkommen sei in Pflichtmitteilungen zu niedrig angegeben worden, und er habe dazu auch noch Firmeneigentum privat genutzt. Es dürfte Monate dauern, die Vorwürfe aufzuklären. Und es zeichnet sich ein Ringen zwischen Paris und Tokio um die Zukunft der Allianz ab.



Ghosn wurde in Brasilien geboren, wohin sein libanesischer Großvater ausgewandert war, und zog als Kind nach Beirut. Der maronitische Christ erhielt eine strenge jesuitische Bildung und ging dann nach Frankreich, wo er an den Elitehochschulen École polytechnique und École des Mines studierte. Am Anfang seiner Karriere in der Automobilindustrie arbeitete er mit Reifen. Mit Mitte 20 leitete er eine Michelin-Fabrik in Zentralfrankreich und dann das Lateinamerika-Geschäft des Unternehmens in Brasilien. Er wurde Chef von Michelins Nordamerika-Geschäft und wechselte dann zu Renault.



1999 managte er den Einstieg von Renault bei dem japanischen Autobauer. Das Unternehmen hatte damals große finanzielle Schwierigkeiten und schlug dann einen Sanierungskurs ein. Die Konzerne sind durch Überkreuz-Beteiligungen miteinander verbunden. Bei Renault übernahm Ghosn dann 2005 den Chefposten von Vorgänger Louis Schweitzer. Sein Umbauplan führte in Frankreich zu viel Widerspruch. 2006 wurde er in Großbritannien zum Ehrenritter geschlagen. Der Libanon ehrte Ghosn mit einer Briefmarke.



Bildquelle: Kin Cheung/AP/dpa