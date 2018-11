Wie schwierig die Wahrheitssuche in der wohl größten Mordserie in der deutschen Nachkriegsgeschichte werden wird, zeigte sich am Mittwoch ganz deutlich. Die Richter befragten H. erstmals ausführlich zu den ersten 26 Taten in Oldenburg. An einige seiner Opfer erinnerte er sich genau, an andere gar nicht. Dass er diese getötet haben könnte, schloss er aber auch nicht aus. "Ich kann mir keinen anderen vorstellen, der sowas tut." Zum ersten Mal soll er eine Patientin im Februar 2000 auf der Oldenburger Intensivstation getötet haben. An seinen mutmaßlich ersten Mord habe er keine Erinnerung, sagte H.. Er könne außerdem nicht ausschließen, dass es auch schon davor Taten gegeben habe.