Gerhard Schindler, Ex-Präsident des BND. Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Unmittelbar vor der offiziellen Eröffnung der neuen Zentrale des Bundesnachrichtendienstes (BND) in Berlin hat dessen früherer Präsident Gerhard Schindler einen Verbleib von Teilen des Auslandsgeheimdienstes an anderen Standorten kritisiert.



Es sei ein "Webfehler, dass die Technische Aufklärung in Pullach verbleibt", sagte Schindler im Inforadio vom rbb. "Das erschwert natürlich die Dienstaufsicht, das erschwert natürlich die Zusammenarbeit mit der Zentrale."