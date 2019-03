Barack Obama kommt Anfang April nach Deutschland. Archivbild.

Quelle: Ashlee Rezin/Chicago Sun-Times/AP/dpa

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama kommt nach Berlin. Er stellt sich am 6. April bei einer Veranstaltung den Fragen junger Menschen, teilt die Obama-Stiftung mit. Zwei Tage vorher ist er bereits in Köln.



Die Stiftung ruft dazu auf, für die Veranstaltung in Berlin Fragen an den Ex-Präsidenten einzureichen. Den Angaben zufolge nehmen rund 300 junge Menschen aus Europa teil, die sich in Bereichen wie der Zivilgesellschaft, der Integration oder der Ernährungssicherung engagieren.