Ex-Primaballerina Karin von Aroldingen ist gestorben.

Die frühere Primaballerina Karin von Aroldingen, die in Deutschland geboren und in New York zum Star wurde, ist tot. Von Aroldingen sei bereits vergangene Woche mit 76 Jahren in Manhattan gestorben, berichtete die "New York Times". Die Todesursache war zunächst nicht bekannt.



Die 1941 im thüringischen Greiz geborene von Aroldingen war Teil des Ballett-Ensembles in Frankfurt, bevor sie Anfang der 60er Jahre zum legendären Choreographen George Balanchine nach New York wechselte.