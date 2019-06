Carlos Ghosn (l) mit Anwalt in Japan (Archiv).

Quelle: Uncredited/Kyodo News/AP/dpa

Französische Polizisten haben das Haus des ehemaligen Renault- und Nissan-Chefs Carlos Ghosn in l'Etang-la-Ville nahe Paris durchsucht. Die Durchsuchung steht in Zusammenhang mit der pompösen Hochzeitsfeier Ghosns auf Schloss Versailles 2016.



Renault hatte angekündigt, die Justiz wegen mutmaßlicher persönlicher Vorteilsnahme Ghosns einzuschalten. Ghosns Anwalt sprach von einem "Missverständnis". Ghosn wartet derzeit in Japan auf ein Verfahren gegen ihn. Er wird mit Kameras überwacht.