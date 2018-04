Carles Puigdemont hat die JVA Neumünster verlassen. Quelle: Carsten Rehder/dpa

Der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont ist unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt worden. Er verließ am Freitag die Justizvollzugsanstalt Neumünster, darf Deutschland aber nicht verlassen. Zuvor hat der ehemalige katalonische Regionalpräsident die Sicherheit in Höhe von 75.000 Euro nachgewiesen.



Puigdemont war seit dem 25. März im Gefängnis von Neumünster in Gewahrsam. Er wurde auf der Rückfahrt von einer Skandinavienreise an der A7 in Schleswig-Holstein festgenommen.