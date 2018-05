Das FBI nahm einen terrorverdächtigen Ex-Soldaten fest. Quelle: Tim Brakemeier/dpa

Die US-Sicherheitsbehörde FBI hat in Kalifornien einen ehemaligen Marinesoldaten festgenommen, der für den ersten Weihnachtsfeiertag einen Terroranschlag in San Francisco geplant haben soll. Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor.



Demnach soll der 26-Jährige Sympathien für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) geäußert haben. Als Anschlagsziel habe er den beliebten Pier 39 mit zahlreichen Touristenattraktionen gewählt. Er habe unter anderem Sprengkörper und Sturmgewehre einsetzen wollen.