Das FBI hat nach eigenen Angaben eine Terrorattacke in San Francisco verhindert. Im Haus eines 26 Jahre alten Verdächtigen seien ein Märtyrer-Brief und mehrere Waffen gefunden worden, teilte das FBI am Freitag (Ortszeit) mit. Der ehemalige Marinesoldat habe einen Angriff im Namen der Terrormiliz Islamischer Staat auf dem belebten Pier 39 im Norden der Stadt geplant gehabt, so das FBI. Der 26-Jährige wurde wegen des Versuchs, eine ausländische Terrororganisation zu unterstützen, festgenommen.