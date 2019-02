Vor der Parlamentswahl in der Republik Moldau.

Quelle: Vadim Ghirda/AP/dpa

In der zwischen Europa und Russland hin und her gerissenen Ex-Sowjetrepublik Moldau hat die Wahl eines neuen Parlaments begonnen. Die Wahllokale im verarmten Nachbarland Rumäniens sollen um 20.00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit schließen.



Aufgerufen sind rund 3,27 Millionen Wähler, für das Parlament in der Hauptstadt Chisinau 101 neue Abgeordnete zu bestimmen. In dem auch für seine Weine bekannten Land regiert aktuell die europafreundliche Demokratische Partei.