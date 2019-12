Martin Schulz (SPD).

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild

Martin Schulz hat die designierten SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken davor gewarnt, die große Koalition überstürzt zu verlassen. "Mein Ratschlag ist, das Heil nicht in der Flucht aus der Regierung zu suchen, sondern in der Gestaltungskraft der SPD in der Regierung", sagte der Politiker.



Er verwies auf die Herausforderungen in Europa und der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft Mitte 2020. "Dies ist ein Auftrag, die Partei zu führen, aber auch ein Auftrag an die Partei, sie zu unterstützen."