Schulz wirbt für ein Freihandelsabkommen der EU mit Mercosur. Quelle: Fabian Sommer/dpa

Martin Schulz warnt vor einem dramatischen Rechtsruck in Brasilien. "Das wäre ein fatales Signal für ganz Lateinamerika und eine weitere Belastung für die internationale Zusammenarbeit", sagte Schulz. Der Rechtspopulist Jair Bolsonaro erhielt 46,03 Prozent der Stimmen in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl.



Schulz wirbt für ein Freihandelsabkommen der EU mit dem von Brasilien angeführten Wirtschaftsbündnis Mercosur. Dieses Abkommen dürfte unter Bolsonaro in weite Ferne rücken.