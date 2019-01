Der frühere SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel.

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Der frühere SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel sieht seine Partei nicht in einer Lage, in der sie schon aus übergeordnetem Staatsinteresse eine Große Koalition eingehen müsste.



Zwar gelte der Leitsatz "Erst das Land, dann die Partei", sagte der 91-Jährige der "Süddeutschen Zeitung". "Doch sehe ich nicht, dass wir uns in einer Situation befinden, in der die SPD aus Staatsräson eine Große Koalition bedingungslos und aus dem Stand heraus akzeptieren müsste."