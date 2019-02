Heinz Fütterer 2016 mit seinen alten Laufschuhen von 1957.

Quelle: dpa

Der frühere Sprint-Star Heinz Fütterer, genannt "Der weiße Blitz", ist tot. Dies bestätigte am Sonntag sein Sohn Marc der Deutschen Presse-Agentur. Fütterer starb in der Nacht zum Sonntag im Alter von 87 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit zuhause im badischen Elchesheim-Illingen.



Fütterer stellte 1954 den 100-Meter-Weltrekord von Jesse Owens ein, als er in Japan handgestoppte 10,2 Sekunden rannte. Er war zwischen 1954 und 1958 dreimal Europameister und holte Olympia-Bronze 1956 mit der deutschen 4x100-Meter-Staffel.