Antonio Ledezma Quelle: Luisa Gonzalez/colprensa/dpa

Nach seiner Flucht aus dem Hausarrest in seiner Heimat ist der frühere Bürgermeister von Caracas und prominente Oppositionelle Antonio Ledezma in Spanien eingetroffen. Er kam über die kolumbianische Hauptstadt Bogota nach Madrid.



"Heute, wo ich in Spanien angekommen bin, fühle ich mich frei", sagte Ledezma bei seiner Ankunft. Er war 2015 abgesetzt und inhaftiert worden. Ihm wurde vorgeworfen, ein Komplott gegen die Regierung des linken Präsidenten Nicolas Maduro zu schmieden.