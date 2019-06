Chinesischer Ex-Studentenführer Wu'er Kaixi. Archivbild

Quelle: Chiang Ying-Ying/AP/dpa

Zum 30. Jahrestag des Tian'anmen-Massakers hat der damalige Studentenführer Wu'er Kaixi internationale Sanktionen gegen die Führungselite in China gefordert. Der 51-Jährige sagte, mit der wachsenden Bedrohung durch das diktatorische System in China für die Welt seien alle Staaten gefordert.



Wie einst gegenüber Nazi-Deutschland halte sich die internationale Gemeinschaft aber heute gegenüber Peking zurück. "Es geht um unser aller Zukunft", sagte Wu'er Kaixi, der heute in Taiwan im Exil lebt.